Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине в марте ускорилась инфляция В Украине в марте ускорилась инфляция
Новости: Порошенко и Штайнмайер поговорили о Донбассе и введение миротворцев Порошенко и Штайнмайер поговорили о Донбассе
Новости: Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC
Новости: Норвежская компания первой в мире начнет использовать беспилотные грузовые суда Норвежская компания первой в мире начнет использовать беспилотные грузовые суда
X

Савченко и еще три нардепа не подали е-декларации

НАПК
18:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: nv.ua

Новости Украины: По состоянию на 1 апреля четыре народных депутата не подали обязательную электронную декларацию.

Четверо народных депутатов Украины не подали декларации за 2017 год, еще один отправил декларацию с опозданием.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных во исполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на 1 апреля этого года были отсутствующие декларации за 2017 год 5 народных депутатов Украины. Один из них подал свою электронную декларацию с опозданием на 1 день. По состоянию на 6 апреля этого года декларации 4 народных депутатов в Реестр не поступили", - говорится в сообщении.

Так, декларации не подали внефракционные Надежда Савченко, Сергей Клюев, Александр Онищенко и депутат от "Самопомочи" Андрей Журжий. Депутат от БПП Богдан Онуфрик отправил декларацию с опозданием - 2 апреля 2018 года.

В целом НАПК по состоянию на 1 апреля этого года зафиксировало в реестре 1 090 570 деклараций, поданных в 2017 году, и 896 246 деклараций - в 2018 году. Из них 142 декларации в 2017 году и 110 деклараций в этом году - поданы Президентом Украины, Премьер-министром, членами Кабинета министров Украины и первыми заместителями или заместителями министров.

Как сообщалось, НАПК объявило о полной проверке деклараций Президента Петра Порошенко, Премьер-министра Владимира Гройсмана, Председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других топ-чиновников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Декларация, Коррупция, НАПК, Электронная декларация.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В парламенте Норвегии создали Группу дружбы с Украиной Кабмин утвердил политику касательно оккупированного Крыма Визит Порошенко в Германию: Президент провел брифинг с Меркель

Последние новости

Лица Индии: снимки простых жителей индийского города Джайпура (Фото) Маша Ефросинина поделилась снимком с мужем и детьми Один из лидеров "Динамо" рискует пропустить матч с "Шахтером"
Сегодня читают
01 Ученые рассказали, куда попадают люди после смерти
02 В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
03 В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной
04 Медики подсказали простой способ очищения организма
05 Археологи обнаружили руины загадочного храма в африканской пустыне
Новости сегодня
20:02 Долгополов проиграл первый матч после возвращения
19:51 На Донбассе исчезли четверо гражданских
19:43 Штаб: Боевики били из минометов и БМП, один военный ранен
19:38 Товарищ Соня, Хромая леди и другие: женщины-шпионки в мировых войнах (Фото)
19:37 Врачи назвали самый полезный для здоровья вид орехов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: При СНБО начались испытания ракетного комплекса "Ольха" В Украине испытали ракетный комплекс "Ольха"
Новости: Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов Украина готовит санкции против российских олигархов
Новости: Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха
Добавить комментарий
0