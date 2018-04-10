Савченко и еще три нардепа не подали е-декларации

Четверо народных депутатов Украины не подали декларации за 2017 год, еще один отправил декларацию с опозданием.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных во исполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на 1 апреля этого года были отсутствующие декларации за 2017 год 5 народных депутатов Украины. Один из них подал свою электронную декларацию с опозданием на 1 день. По состоянию на 6 апреля этого года декларации 4 народных депутатов в Реестр не поступили", - говорится в сообщении.

Так, декларации не подали внефракционные Надежда Савченко, Сергей Клюев, Александр Онищенко и депутат от "Самопомочи" Андрей Журжий. Депутат от БПП Богдан Онуфрик отправил декларацию с опозданием - 2 апреля 2018 года.

В целом НАПК по состоянию на 1 апреля этого года зафиксировало в реестре 1 090 570 деклараций, поданных в 2017 году, и 896 246 деклараций - в 2018 году. Из них 142 декларации в 2017 году и 110 деклараций в этом году - поданы Президентом Украины, Премьер-министром, членами Кабинета министров Украины и первыми заместителями или заместителями министров.

Как сообщалось, НАПК объявило о полной проверке деклараций Президента Петра Порошенко, Премьер-министра Владимира Гройсмана, Председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других топ-чиновников.