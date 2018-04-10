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Суд арестовал судно РФ за незаконную добычу песка в Черном море

Песок используют для строительства Керченского моста
20:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Юрий Луценко via Facebook

Новости Украины: Суд арестовал судно российской кампании, незаконно добывающей песок в черноморском заповеднике "Лебедине острова".

Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство по факту осуществления российской компанией незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебедине острова") на временно оккупированных территориях, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко добавив, что для возмещения убытков суд разрешил правоохранителям арестовать другое судно этой компании.

"Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г.Туапсе, РФ, которое принадлежит кампании Trans Services Maritime… В то же время, кампания-расхититель без проблем с совестью ведет свой бизнес, в частности - другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины. Следовательно, для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10.04.2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой кампании страны-агрессора", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Генпрокурор Украины также отметил, что "в традициях РФ" ворованный песок используют для незаконного строительства моста в районе Керчи.

Вместе с тем, в прокуратуре АР Крым уточнили, что "с целью возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10.04.2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым и на судно, которое сейчас находится в порту города Южный Одесской области и принадлежит российской компании-нарушителю, наложен арест".

В ведомстве отметили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения незаконной добычи песка и разработки полезных ископаемых в районе Каркинитского залива Черного моря, который расположен у берегов полуострова Крым, что наносит вред окружающей среде на сотни миллионов гривень, по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.240 УК Украины.

"В ходе досудебного расследования прокуратурой АРК совместно с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины зафиксирована противоправная деятельность компании, зарегистрированной в Российской Федерации по незаконной добыче природных ресурсов (песка) у берегов Крыма", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, АР Крым, Лебедине острова, Суд, Черное море.
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