Украина присоединилась к осуждению РФ из-за химатаки в Сирии

Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с предполагаемым применением 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума химического оружия, жертвами которого стали десятки мирных жителей, а также подчеркивает важность привлечения к ответственности как исполнителей этого преступления, так и их международных спонсоров.

"Последние события в Думе и Солсбери подтверждают важность принятия неотложных шагов для предотвращения применения химического оружия в будущем. В этой связи еще раз подчеркиваем ответственности России, которая превратила Европу и Ближний Восток в полигон испытания своего оружия", - говорится в обнародованном во вторник вечером пресс-службой МИД Украины комментарии.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.

"Украина ожидает результатов расследования, которое должно быть проведено Миссией Организации по запрещению химического оружия по установлению фактов, и подчеркивает необходимость привлечения к ответственности не только исполнителей этого ужасного преступления, но и их международных спонсоров", - говорится в комментарии.