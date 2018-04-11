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Фриз обсудила с представителем Бундесвера деятельность военного омбудсмена

Ирина Фриз
00:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Ирина Фриз обсудила с уполномоченным Бундесвера по вооруженным силам вопрос деятельности института военного омбудсмена.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз обсудила с уполномоченным Бундесвера по вопросам вооруженных сил Хансом-Петером Бартельсом вопрос деятельности института военного омбудсмена.

"Сосредоточились на обсуждении вопроса деятельности института военного омбудсмена, его функционале и направлениях работы на примере Германии. Опыт ФРГ свидетельствует об эффективности данной институции как для защиты прав и свобод военнослужащих, так и для качества осуществления демократического контроля над вооруженными силами", - написала И.Фриз на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По ее словам, собеседники обсудили вопросы демократического контроля над вооруженными силами, а также порядок прохождения службы женщинами-военнослужащими привлечение на аутсорсинге независимых экспертных центров для повышения качества реформ.

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Новости Украины, Германия, Ирина Фриз, НАТО, Ханс-Петер Бартельс.
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