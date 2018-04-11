Климкин призывает Европу к газовой независимости от РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Российская Федерация использует продажу природного газа в Европу в качестве источника финансирования своей гибридной войны против стран цивилизованного мира.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Facebook.

"Среди впечатлений от поездки в Берлин самое сильное - это ощущение, что находишься в кругу друзей. Понимаешь, что все больше людей в Германии осознает: покупать газ у преступников - это ловушка ЕС для себя же, да и в целом – аморально", - подчеркнул глава МИД.

"Есть и такие, кто боится России и хотят привязать ее к себе, да еще и на этом заработать. Кто-то даже ссылается на то, что и во времена "холодной войны" Германия покупала газ в СССР, и это способствовало стабильности в Европе. Они очень ошибаются, потому что даже СССР не захватывал территории других государств, как сегодня это делает Россия", - заявил Климкин.

"Мы должны помочь первым - тем, кто четко осознает, что Россия использует газ не только как политическое оружие, но и как источник финансирования своей гибридной войны против цивилизованного мира", - подчеркнул министр.

"Помочь себе и помочь Европе", - заявил глава МИД.