Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина открыла сезон закачки газа в ПХГ Украина открыла сезон закачки газа в ПХГ
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: Лидер "Шахтера" может пропустить матч против "Динамо" Лидер "Шахтера" может пропустить матч против "Динамо"
Новости: Ученые нашли самое крупное вымершее животное на Земле Ученые нашли самое крупное вымершее животное на Земле
X

В Винницкой области зампрокурор "погорел" на взятке

Смотрите фото (3)
Зампрокурора Винницкой области уличен во взяточничестве
11:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: СБУ

Новости Украины: СБУ и НАБУ задержали на взятке заместителя прокурора Винницкой области.

Сотрудники Службы безопасности Украины и детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.

"Установлено, что чиновник требовал $6тыс. за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители задержали фигуранта дела и двух посредников по местам их проживания после получения всей суммы взятки.

Досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства осуществляется по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Взятка, Винницкая область, Зампрокурор, НАБУ, СБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Суд арестовал судно РФ за незаконную добычу песка в Черном море Капитан "Норда" вышел под залог и прибыл на допрос в СБУ Савченко и еще три нардепа не подали е-декларации

Последние новости

Хохот до упада: самые смешные снимки этой недели Мораес определился с игровым номером в "Шахтере" В Украине снова все подорожало: на что цены повысились больше всего
Сегодня читают
01 Гройсман собирает Кабмин
02 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
03 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
04 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
05 "Рома" - "Барселона" (3:0): видео голов и обзор матча
Новости сегодня
11:46 В СБУ заявили, что Савченко не нужна госпитализация
11:45 "Карабах" потроллил "Барселону" после вылета из ЛЧ
11:44 Алонсо назвал один из лучших поворотов в "Формуле-1"
11:42 Дженнифер Лоуренс была замечена с продюсером из Украины
11:34 Генконсул Венгрии рассказал о явке и ходе выборов в Ужгороде
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцам обещают ощутимые изменения на дорогах уже в этом году Украинцам обещают ощутимые изменения на дорогах уже в этом году
Новости: В Украине впервые с 2014 года снизились демократические показатели В Украине снизились демократические показатели
Новости: "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину
Новости: NASA приступило к сборке нового марсохода NASA приступило к сборке нового марсохода
Добавить комментарий
0