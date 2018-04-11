В Винницкой области зампрокурор "погорел" на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины и детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.

"Установлено, что чиновник требовал $6тыс. за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители задержали фигуранта дела и двух посредников по местам их проживания после получения всей суммы взятки.

Досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства осуществляется по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.