Вице-премьер рассказала о проблемах взаимоотношений с Европой

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что соседи Украины начинают сопротивляться из-за попыток Украины "стать на ноги".

Об этом она заявила в интервью изданию "Обозреватель", отвечая на вопрос о конфликтах с ближайшими соседями.

"Когда страна становится на ноги, как бы это тяжело не было, она выстраивает свою субъектность как международный игрок. Это непросто", - отметила вице-премьер.

"Мы начинаем четко формулировать и заявлять свою позицию, перестаем быть просителем, у нас есть что предложить. И, конечно, возникает определенное сопротивление со стороны тех соседей, которые являются нашими партнерами и друзьями, потому что отчасти наши действия могут изменять их субъектность, привычный для них статус или поведение. Наши отношения переходят на другой уровень, мы растем. И это нормальные проблемы", - добавила она.

По словам Климпу-Цинцадзе, Украина сможет найти баланс между защитой собственных интересов и взаимопониманием с соседями, если "не переступит красные линии".

"Я говорю о западных соседей, конечно", - отметила вице-премьер, уточнив, что не подразумевает РФ.