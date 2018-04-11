Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Масштабная проверка: какие ТРЦ в Украине признаны небезопасными Масштабная проверка: какие ТРЦ в Украине признаны небезопасными
Новости: Трамп: Россия, готовься Трамп: Россия, готовься
Новости: "Днепр" - "Химик": анонс второго полуфинала чемпионата Украины "Днепр" - "Химик": анонс второго полуфинала чемпионата Украины
Новости: "Темная зона" в Гренландии несет собой угрозу для человечества "Темная зона" в Гренландии несет собой угрозу для человечества
X

Вице-премьер рассказала о проблемах взаимоотношений с Европой

Иванна Климпуш-Цинцадзе
14:26 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина перестает быть просителем, поэтому возникает сопротивление западных соседей.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что соседи Украины начинают сопротивляться из-за попыток Украины "стать на ноги".

Об этом она заявила в интервью изданию "Обозреватель", отвечая на вопрос о конфликтах с ближайшими соседями.

"Когда страна становится на ноги, как бы это тяжело не было, она выстраивает свою субъектность как международный игрок. Это непросто", - отметила вице-премьер.

В Украине впервые с 2014 года снизились демократические показатели

"Мы начинаем четко формулировать и заявлять свою позицию, перестаем быть просителем, у нас есть что предложить. И, конечно, возникает определенное сопротивление со стороны тех соседей, которые являются нашими партнерами и друзьями, потому что отчасти наши действия могут изменять их субъектность, привычный для них статус или поведение. Наши отношения переходят на другой уровень, мы растем. И это нормальные проблемы", - добавила она.

По словам Климпу-Цинцадзе, Украина сможет найти баланс между защитой собственных интересов и взаимопониманием с соседями, если "не переступит красные линии".

"Я говорю о западных соседей, конечно", - отметила вице-премьер, уточнив, что не подразумевает РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, Европа, Западные партнеры, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Климкин призывает Европу к газовой независимости от РФ Суд по делу Януковича снова не состоялся из-за неявки адвокатов Гройсман собирает Кабмин

Последние новости

Под харьковским мостом обнаружили мешок с трупом Прогноз погоды на 12 апреля в Украине: будет тепло, местами грозы Как Линарес готовится к бою с Ломаченко (Видео)
Сегодня читают
01 Гройсман собирает Кабмин
02 Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
03 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
04 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
05 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
Новости сегодня
14:58 Стала известна заявка футболистов "Ювентуса" на матч против "Реала"
14:54 Смех до слез: уморительные автоприколы для настоящих мужчин
14:50 Погибла вокалистка американской группы The Staple Singers
14:43 В Житомире из колонии сбежал опасный преступник
14:41 Перед матчем "Шахтер" - "Динамо" усилят меры безопасности
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: В Украине впервые с 2014 года снизились демократические показатели В Украине снизились демократические показатели
Новости: Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана
Новости: SpaceX планирует перестать транслировать запуски своих ракет SpaceX планирует перестать транслировать запуски своих ракет
Добавить комментарий
0