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Турчинов: Украине нужно мощное оружие

Александр Турчинов
17:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению Александра Турчинова, ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой.

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал ядерное разоружение Украины "исторической ошибкой" и подчеркнул, что удержать агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения может только мощное современное оружие сдерживания. Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон", информирует в среду пресс-служба СНБО.

"В условиях современного мира каждый должен рассчитывать на собственные силы. На слабых не обращают внимания, их поучают, унижают и используют! Только сильная Украина может заставить себя уважать и считаться со своими национальными интересами! Такую Украину мы должны вместе строить", - заявил А. Турчинов. Он добавил, что ядерное разоружение "было нашей исторической ошибкой......Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны", - отметил секретарь СНБО. А. Турчинов объяснил, что пока наша страна не стала членом НАТО, необходимо рассчитывать только на собственные силы.

"Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только мощное современное оружие сдерживания, способное поражать врага на любом расстоянии. По моему личному убеждению, это задание нужно развязать в приоритетном порядке. И ни у кого в мире нет ни морального, ни юридического права не согласиться с этой позицией", - отметил он.

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Новости Украины, Александр Турчинов, Разоружение, СНБО, Украина, Ядерное оружие.
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