Путин не планирует встречи в "нормандском формате"

Президент России Владимир Путин не будет встречаться с лидерами Украины, Германии и Франции, которые должны провести переговоры в немецком Аахене в мае.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

"Давайте дождемся, будет ли такой саммит. Наверняка существуют какие-то вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате трех, но настоящий "нормандский формат", как известно, предполагает участие России", - сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что Путин также не намерен проводить телефонные разговоры с лидерами Франции, Германии или США, пишет ТАСС.

Песков добавил, что "можно только смотреть", каким образом переговоры трех лидеров смогут повлиять на ситуацию на Донбассе.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила запланированную встречу в Аахене.

Вероятно, встреча пройдет "на полях" традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого - основателя Франкской империи.

Основной темой переговоров должно стать возможное размещение миротворческих сил ООН на востоке Украины.