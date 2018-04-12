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Порошенко и Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ

Петр Порошенко
00:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Глава Украинского государства провел телефонный разговор с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Петр Порошенко и Тереза Мэй обсудили усиления санкций против россии в ответ на ее агрессивные действия.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, Порошенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй выразил солидарность с британским народом и правительством по поводу отравления Сергея Скрипаля в городе Солсбери и отметил готовность Украины предоставить помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.

Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и Крыму.

Президент Украины поблагодарил британскую сторону за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма. Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ.

Собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Президент Порошенко поблагодарил за поддержку украинских реформ. В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции по реформам в Украине в Копенгагене, которая состоится в июне.

Президент пригласил премьер-министра Мэй посетить Украину с официальным визитом.

Мэй 

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Новости Украины, Британия, Петр Порошенко, Россия, Тереза Мэй, Украина.
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