Порошенко и Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ

Петр Порошенко и Тереза Мэй обсудили усиления санкций против россии в ответ на ее агрессивные действия.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, Порошенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй выразил солидарность с британским народом и правительством по поводу отравления Сергея Скрипаля в городе Солсбери и отметил готовность Украины предоставить помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.

Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и Крыму.

Президент Украины поблагодарил британскую сторону за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма. Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ.

Собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Президент Порошенко поблагодарил за поддержку украинских реформ. В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции по реформам в Украине в Копенгагене, которая состоится в июне.

Президент пригласил премьер-министра Мэй посетить Украину с официальным визитом.

Мэй