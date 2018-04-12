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Посол Польши: Мы настоящие союзники Украины

Польша и Украина
13:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению Яна Пекло именно Польша обеспечивает демократическую стабильность и делает все максимально возможное для Украины.

Польша является настоящим союзником Украины и пытается оказывать максимальную помощь, поэтому украинским политикам следует больше сосредотачиваться на общих интересах и поддержании единства между странами. Об этом заявил посол Польши в Украине Ян Пекло в выступлении на 11-м Киевском форуме, организованном Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Мы поддерживаем демократическую стабильность Украины на разных возможных уровнях - с помощью военных учений, создания украино-польско-литовской бригады, которая расположена на границе с Польшей и полностью готова к действиям, мы даем рекомендации и консультации через специальный комитет по обороне, финансово поддерживаем некоторые проекты для внутренне перемещенных лиц на Донбассе - в Славянске, Краматорске, Мариуполе. Пожалуйста, имейте в виду и не забывайте, что Польша является настоящим союзником Украины, и мы стараемся делать все максимально возможное для Украины", - сказал Ян Пекло.

В этом контексте он отметил, что некоторые украинские политики считают Польшу страной, которая генерирует проблемы в двусторонних отношениях. По его мнению, такой подход является неконструктивным. "Мы должны думать о наших совместных интересах, мы должны думать о единстве, мы должны сосредоточить усилия на этом, ведь Россия заинтересована в нарушении нашего единства и создании проблем", - подчеркнул дипломат.

 

 

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Новости Украины, Польша, Посол, союзник, Украина, Ян Пекло.
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