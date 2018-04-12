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Порошенко подписал украинско-молдавское соглашение

Граница Украины
12:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Соглашение о совместном пограничном контроле между Украиной и Молдавией было заключено 6 октября 2017 года в Кишиневе.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом подписал закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу".

Как сообщается на официальном сайте главы государства в четверг, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и положительно оценили рост товарооборота между двумя странами, который увеличился на 13% по итогам 2017 года. Стороны также договорились об усилении координации позиций в рамках Восточного партнерства с целью ускорения процесса интеграции в ЕС.

"Собеседники высказались за скорейшее завершение переговорного процесса по заключению межправительственного соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла. Отдельное внимание было уделено некоторым аспектам приднестровского урегулирования. Президент Украины поблагодарил молдавскую сторону за помощь в оздоровлении на территории Молдовы украинских детей из Донбасса", - говорится в сообщении. Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Молдовы о совместном пограничном контроле 234 голосами 1 марта. Соглашение было заключено 6 октября 2017 года в Кишиневе. После вступления документа в силу прекращает действовать соглашение между правительствами Украины и Молдовы об организации совместного контроля в пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу от марта 1997 года.

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Новости Украины, Граница, Молдова, Петр Порошенко, Президент, Соглашение, Украина.
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