Украинско-литовский товарооборот превысил $1 млрд

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис констатируют рост товарооборота между двумя странами в 2017 году.

"Украина и Литва отмечают рост двусторонней торговли, объем которой превысил $1 млрд, и усиливают логистические возможности обеих стран", - сообщила пресс-служба украинского правительства в четверг по итогам встречи двух премьеров.

В.Гройсман отметил активную позицию Литвы в продвижении идеи Европейского инвестиционного плана для Украины на различных международных площадках, обратил внимание на высокую динамику торгово-экономического сотрудничества и значительные перспективы увеличения объемов грузовых перевозок между портами Черного и Балтийского морей, в том числе контейнерным поездом "Викинг". Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость создания миротворческой миссии в регионе. Кроме того, премьеры отдельно рассмотрели ситуацию вокруг российского проекта "Северный поток-2" и договорились о необходимости противодействовать реализации этой инициативы. В справке к сообщению указано, что по итогам 2017 года объем двусторонней торговли товарами между Украиной и Литвой вырос на 23,4% и составил $1,054 млрд.