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Украинско-литовский товарооборот превысил $1 млрд

Владимир Гройсман и Саулюс Сквернялис
12:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На встрече премьер-министров Украины и Литвы были рассмотрены вопросы торгового сотрудничества, ситуация на Донбассе и "Северный поток 2".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис констатируют рост товарооборота между двумя странами в 2017 году.

"Украина и Литва отмечают рост двусторонней торговли, объем которой превысил $1 млрд, и усиливают логистические возможности обеих стран", - сообщила пресс-служба украинского правительства в четверг по итогам встречи двух премьеров.

В.Гройсман отметил активную позицию Литвы в продвижении идеи Европейского инвестиционного плана для Украины на различных международных площадках, обратил внимание на высокую динамику торгово-экономического сотрудничества и значительные перспективы увеличения объемов грузовых перевозок между портами Черного и Балтийского морей, в том числе контейнерным поездом "Викинг". Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость создания миротворческой миссии в регионе. Кроме того, премьеры отдельно рассмотрели ситуацию вокруг российского проекта "Северный поток-2" и договорились о необходимости противодействовать реализации этой инициативы. В справке к сообщению указано, что по итогам 2017 года объем двусторонней торговли товарами между Украиной и Литвой вырос на 23,4% и составил $1,054 млрд.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Литва, Саулюс Сквернялис, Товарооборот, Украина.
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