Порошенко: Украина выходит из СНГ

Президент Петр Порошенко предлагает подготовить совместно с правительством предложения относительно официального прекращения участия Украины в уставных органах СНГ. Об этом глава государства сообщил во время выступления на открытии 11-го Киевского форума по безопасности.

"Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", - заявил П. Порошенко. В то же время, президент отметил, что должна быть проведена инвентаризация всей договорно-правовой базы, заключенной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства. "Пользуясь случаем, призываю и наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства в отношении РФ, прежде всего, на предмет чувствительных сфер сотрудничества", - добавил П. Порошенко.