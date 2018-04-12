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Гройсман об РФ: К Украине применено абсолютно новое оружие

Владимир Гройсман
15:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Россия сейчас пытается заставить весь цивилизованный мир жить по ее правилам.

Такое мнение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил во время XI Киевского форума по безопасности.

"Мы видим, что тоталитарный российский режим хочет изменить мировой порядок. Они хотят заставить нас, весь цивилизованный мир, жить по их правилам, а точнее по правилам, которых нет. Они хотят сеять панику и страх", - сказал Гройсман.

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По его словам, в РФ было проведено социологическое исследование, которое показало, что пропаганда и зомбирование дают свои результаты, потому что теперь достаточно большое количество россиян считает европейцев врагами своей государственности. "Но я точно знаю, что ни одна страна мира не представляла никакой угрозы для РФ. Мы не были с вами инициаторами ни единого агрессивного действия в отношении России", - подчеркнул  Премьер-министр, обращаясь к участникам форума.

В то же время глава правительства отметил, что ситуацию, которая в настоящее время складывается в мире из-за Российской Федерации, необходимо воспринимать адекватно. Надо прогнозировать будущее и действовать сообразно ситуации.

“Мы можем или убедить врага остановиться, или заставить его остановиться и вернуться в пределы своей страны и стать частью цивилизованного мира. Мы должны бороться за те ценности, которые являются  фундаментальными для развития демократии, для улучшения качества жизни граждан в мире", - призвал Гройсман.

Украина, по его словам, впервые за много лет стала страной, к которой применено абсолютно новое оружие - одновременно военная, экономическая, энергетическая агрессии, а также вмешательство во внутренние дела.

Премьер-министр напомнил, что уже четыре года происходит конфликт на Донбассе, но пока приблизиться к установлению мира не удается.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Донбасс, Оружие, Россия.
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