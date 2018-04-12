Парубий: "Северный поток-2" это мощный удар по безопасности Украины

По его словам спикера Верховной рады , наличие развитой газотранспортной системы в Украине и транзит газа через ее территорию в 2014 году были среди факторов, которые помешали полномасштабному вторжению РФ в Украину. И потеря Украиной статуса основной страны-транзитера увеличит риски для безопасности нашей страны.

Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время Киевского форума по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Разрешение на строительство "Северного потока-2" является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные", - заявил он.

Он напомнил о заявлении канцлера Ангелы Меркель, которая признала, что "Северный поток-2" - это не только экономический, но и политический проект.

Парубий отметил, что "Северный поток-2" является фактором дестабилизации для всего региона.

"Мы должны добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта", - отметил спикер.

Напомним, 10 апреля на пресс-конференции с Порошенко Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера. Заметим, что в Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

На данный момент две страны - Германия и Финляндия - выдали полный комплект разрешений на строительство "Северного потока-2".