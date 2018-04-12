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НАПК внесло предписание Авакову

Петр Иванишин
18:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: djerela.com.ua

Новости Украины: НАПК внесло предписание Авакову в отношении начальника реабилитационного центра МВД "Жемчужина Прикарпатья".

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) на своем заседании внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову в отношении начальника Медицинского реабилитационного центра МВД Украины "Жемчужина Прикарпатья" Петра Иванишина в связи с конфликтом интересов.

Как сообщает в четверг пресс-служба НАПК, предписание внесено в связи с нарушением П.Иванишиным требований ч.1 ст.36 закона "О предотвращении коррупции" по предотвращению конфликта интересов в связи с наличием корпоративных прав.

Национальное агентство установило, что начальник Медицинского центра "Жемчужина Прикарпатья" будучи чиновником юридического лица публичного права, не передал принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам в течение 30 дней после назначения на должность.

"Согласно предписаниям, Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - сказано в сообщении.

Предписания НАПК являются обязательными к исполнению. За невыполнение этих предписаний руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Новости Украины, Арсен Аваков, МВД, НАПК, Петр Иванишин.
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