НАПК внесло предписание Авакову

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) на своем заседании внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову в отношении начальника Медицинского реабилитационного центра МВД Украины "Жемчужина Прикарпатья" Петра Иванишина в связи с конфликтом интересов.

Как сообщает в четверг пресс-служба НАПК, предписание внесено в связи с нарушением П.Иванишиным требований ч.1 ст.36 закона "О предотвращении коррупции" по предотвращению конфликта интересов в связи с наличием корпоративных прав.

Национальное агентство установило, что начальник Медицинского центра "Жемчужина Прикарпатья" будучи чиновником юридического лица публичного права, не передал принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам в течение 30 дней после назначения на должность.

"Согласно предписаниям, Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - сказано в сообщении.

Предписания НАПК являются обязательными к исполнению. За невыполнение этих предписаний руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.