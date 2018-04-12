Порошенко заявил о новых санкциях против РФ

В ближайшее время Украина должна ввести новый пакет санкций против Российской Федерации, учитывая американские санкции из-за вмешательства РФ в выборы.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в выступлении на Киевском форуме по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Президент поддержал экономические ограничения и решение о замораживании счетов окружения Путина, недавно принятое Вашингтоном. Он отметил, что Украина планирует принять аналогичное решение.

"Я обратился в соответствующие ведомства, для подготовки предложений. Чтобы СНБО подготовил необходимый пакет ограничительных мер против России", - заявил Порошенко.

Президент в то же время считает, что пока попытки России изменить результаты выборов не имели успеха.

"Несмотря на попытки в России вмешаться в выборы, пример Нидерландов, Франции, Германии показывает, что избиратели поддерживают европейские ценности", - заявил он.

Как известно, в конце апреля истекает действие очередной волны санкций против России, введенных решением СНБО. Вероятно, что усиленные санкции будут добавлены к решению о возобновлении ограничений.