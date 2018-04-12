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Дела Майдана: троим судьям выдвинули обвинения

Суд
20:05 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Экс-заместителя главы Апелляционного суда Киева и двух судей этого суда обвиняют в принятии незаконных решений против участников Майдана.

Генпрокуратура 11 апреля сообщила бывшему заместителю председателя и двум судьям Апелляционного суда Киева о подозрении в том, что они в начале 2014 года бросили за решетку невиновного человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По ее информации, подозрение касается преступления, указанного в ч. 2 ст. 375 УК (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Следствие выяснило, что все трое были причастны к неправосудному решению от 6 февраля 2014 года о том, чтобы оставить под стражей невинного человека, которого незаконно задержали 24 января того же года на бульваре Леси Украинский в Киеве с несколькими шинами в автомобиле и безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в "массовых беспорядках".

Бывшему заместителю руководителя Апелляционного суда инкриминируется также незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда.

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Новости Украины, Апелляционный суд, ГПУ, Дело Майдана, Судьи.
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