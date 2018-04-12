Россия пригрозила отомстить за экипаж судна "Норд"

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Украина взяла в заложники членов экипажа судна "Норд" из временно оккупированного Крыма и грозят ответными мерами.

Об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Под надуманными предлогами наших моряков фактически удерживают в качестве заложников на территории Украины. Каждый раз при попытке пересечения границы в Киеве выдумываются все новые причины - лишь бы не отпустить экипаж к своим семьям", - сказала Захарова. Она назвала эту ситуацию "зашкаливающим цинизмом".

По словам Захаровой, Украина заявляет о приверженности демократии и верховенству права, а на деле "измывается над простыми людьми". "Мы требуем от Украины прекратить издевательство над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым", - сказала Захарова.

По ее словам, Россия рассчитывает, что мировое правозащитное сообщество осудит действия украинских силовых ведомств в отношении членов экипажа судна "Норд".

"До тех пор, пока наши граждане не будет выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право на применение ответных мер", - подчеркнула Захарова.

Как сообщалось, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно "Норд".

В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины.

Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест. На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы. 31 марта капитану "Норда" Владимиру Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины.

8 апреля в Госпогранслужбе проинформировали, что ночью члены экипажа судна "Норд" попытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. Моряков пытались вывезти в РФ автомобилями с дипломатическими номерами представители российского Генерального консульства.

Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ.

На них составили админпротоколы и вернули в Украину. Ночью 9 апреля члены экипажа "Норда" пытались пересечь админграницу через "Чонгар", но украинские пограничники снова их не пропустили.

10 апреля Горбенко после внесения залога выпустили из изолятора временного содержания в Херсоне и объявили новое подозрение - в незаконном занятии рыбным промыслом. В Херсонский горсуд внесено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства с возложением соответствующих обязанностей из-за небольшой тяжести преступления.