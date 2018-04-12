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Во Франции задержали руководителя "титушек"

Интерпол задержал фигуранта дела Майдана
22:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: slovoidilo.ua

Новости Украины: Во Франции задержан Саркисян, подозреваемый в организации "титушек" во времена Евромайдана.

Во Франции задержан Армен Саркисян, которого украинские правоохранители подозревают в организации так называемых "титушек" (молодых людей спортивного телосложения), нападавших на участников Революции Достоинства в конце 2013 – начале 2014 года, сообщил народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Действительно, во Франции задержан один из главных организаторов титушни Армен Саркисян", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он отметил, что А.Саркисян всходил в структуру организованной преступной группы, состоявшей из бандитов и правоохранителей, "объединившихся для расстрелов Майдана".

"Теперь дело за Генеральной прокуратурой. Прокуроры должны передать во Францию пакет документов необходимый для выдачи Армена Саркисяна Украине", - отметил нардеп.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в комментарии интернет-изданию "Украинская правда" отметил, что МВД получило официальное подтверждение задержания А.Саркисяна во Франции.

Министр напомнил, что украинские следователи считают А.Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдан. В частности, убийство журналиста Вячеслава Еремея осуществила именно группа А.Саркисяна, а недавно арестованный по этому делу Юрий Крысин был его "подшефным".

"Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он его раньше армянский", - рассказал А.Аваков.

По информации издания, А.Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени Генпрокуратура должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

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Новости Украины, "Титушки", Армен Саркисян, Евромайдан, Интерпол, Франция.
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