Украина и Румыния будут работать над решением вопросов национальных меньшинств

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с государственным секретарем министерства иностранных дел Румынии Денуцем Некулееску защиту национальных меньшинств, сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Стороны обсудили комплекс вопросов украинской-румынских отношений, развитие политического диалога с акцентом на тематике общеевропейской и региональной безопасности, а также культурно-гуманитарную проблематику", - говорится в сообщении.

В.Боднар проинформировал румынского коллегу о ходе имплементации положений Закона Украины "Об образовании" и актуальных вопросах защиты прав представителей национальных меньшинств в Украине. Стороны согласились с необходимостью поиска компромиссных подходов в вопросе обеспечения образовательных прав румынского меньшинства в Украине и украинского меньшинства в Румынии.