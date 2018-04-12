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Украина и Румыния будут работать над решением вопросов национальных меньшинств

Украина-Румыния
23:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Телеграф

Новости Украины: Глава румынской делегации подтвердил поддержку Румынией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с государственным секретарем министерства иностранных дел Румынии Денуцем Некулееску защиту национальных меньшинств, сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Стороны обсудили комплекс вопросов украинской-румынских отношений, развитие политического диалога с акцентом на тематике общеевропейской и региональной безопасности, а также культурно-гуманитарную проблематику", - говорится в сообщении.

В.Боднар проинформировал румынского коллегу о ходе имплементации положений Закона Украины "Об образовании" и актуальных вопросах защиты прав представителей национальных меньшинств в Украине. Стороны согласились с необходимостью поиска компромиссных подходов в вопросе обеспечения образовательных прав румынского меньшинства в Украине и украинского меньшинства в Румынии.

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Новости Украины, Василий Боднар, Денуц Некулееску, Национальные меньшинства, Румыния, Украина.
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