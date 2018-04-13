Украина и Литва обсудили вопросы сотрудничества в сфере киберзащиты

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз обсудила с министром национальной обороны Литвы Раймундасом Кароблисом налаживание сотрудничества в сфере киберзащиты и противодействия фейковым новостям.

"Провела встречу с министром национальной обороны Литвы Раймундасом Кароблисом. Среди приоритетных вопросов - налаживание сотрудничества в сфере киберзащиты, налаживание оперативного обмена информацией о fake news с партнерами и противодействие информационным вызовам и угрозам", - написала она на своей странице в соссети Фейсбук в четверг.

По ее словам, в ходе встречи с Л.Раймундасом было общее понимание, что "предоставление Украине ПДЧ (плана действий по членству в НАТО) является не односторонним украинским стремлением, а залогом безопасности евроатлантического региона".

"Кроме того, обсудили процедуру рассмотрения и принятия законопроекта о национальной безопасности, уровень осуществления демократического гражданского контроля парламентским комитетом сегодня и в перспективе согласно новому закону", - написала она.