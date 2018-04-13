Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Трамп и Мэй пришли к соглашению по Сирии Трамп и Мэй пришли к соглашению по Сирии
Новости: НБУ: продолжение сотрудничества с МВФ является критически важным НБУ: продолжение сотрудничества с МВФ является критически важным
Новости: Пятеро украинцев попали в число лучших боксеров мира по версии ESPN Пятеро украинцев попали в число лучших боксеров мира по версии ESPN
Новости: Факты о Луне, которые не могут объяснить современные ученые Факты о Луне, которые не могут объяснить современные ученые
X

Минфин предлагает ввести ежегодное декларирование для состоятельных украинцев

Министерство финансов Украины
06:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство финансов Украины предлагает вести отдельных учет состоятельных украинцев, обязав их ежегодно представлять декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговые декларации).

Ориентировочное количество физлиц - налогоплательщиков во время проведения декларационной кампании составит 1200 человек, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно ему, относить к состоятельным предлагается граждан по одному из трех критериев: конечный бенефициарный владелец крупного налогоплательщика; общий налогооблагаемый доход за предыдущий год в 50 млн грн; прямое или косвенное владение 10% и более юрлица-нерезидента, задекларировавшего доход за предыдущий год EUR10 млн и более.

Несвоевременную подачу налоговой декларации Минфин предлагает карать штрафом в 10% от суммы начисленного налога на доходы физлиц (НДФЛ).

"Мировая налоговая практика подтвердила, что от применения специальных мер в работе с налогоплательщиками, имеющих большие доходы, государство может иметь значительную пользу, поскольку относительно незначительное количество налогоплательщиков обеспечивает большой процент от общего объема доходов", – отмечают авторы законопроекта.

Они ссылаются на результаты декларационной кампании за 2016 год, в которой 63 физлица подали налоговые декларации, задекларировав в общей сумме доход 7,66 млрд грн, и которым было доначислено 225,2 млн грн НДФЛ и 26,6 млн грн военного сбора.

Законопроект расширяет полномочия Государственной фискальной службы получать исключительно по письменному требованию информацию об обороте средств состоятельных физлиц на банковских счетах при условии надлежащей защиты таких данных.

"Установление таких правил является одним из механизмов повышения уровня налоговой дисциплины среди налогоплательщиков - физических лиц со значительными доходами и улучшения эффективности контроля со стороны государства", – считает Минфин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Декларирование для состоятельных украинцев, Министерство финансов Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Дела Майдана: троим судьям выдвинули обвинения Все кандидаты в ЦИК прошли спецпроверку Украинцы в будущем смогут посещать еще две страны без виз

Последние новости

Диетологи рассказали, почему нельзя часто есть сыр Матчи Ла Лиги могут начать проводить в России и США Полицейского во время получения взятки задержали в Запорожье
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 НАПК внесло предписание Авакову
03 Медики рассказали, как быстрее остановить икоту
04 Домингес: Роналду рукоплескали в Турине, а он снял майку после липового пенальти
05 Эксперты подсказали легкое упражнение, которое сделает живот плоским за 2 недели
Новости сегодня
07:27 Боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО, есть погибший и раненый
07:23 Знаменательные события в истории: 13 апреля 2018 года
07:16 Работа по организации боя Головкина 5 мая продолжается
07:08 Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2018: все знаки зодиака
07:03 В Донецкой области на школьном дворе нашли гранату
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Литва обсудили вопросы сотрудничества в сфере киберзащиты Украина и Литва обсудили вопросы киберзащиты
Новости: Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций
Новости: Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов
Новости: Самые знаменитые блондинки, которым удалось завоевать славу секс-символов (Фото) Самые знаменитые блондинки, которым удалось завоевать славу секс-символов (Фото)
Добавить комментарий
0