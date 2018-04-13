Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Монетный двор чеканит "новые деньги": когда монеты введут в обращение Когда новые монеты введут в обращение
Новости: Британия отправила к Сирии самолет управления нанесением ударов Британия отправила к Сирии самолет управления нанесением ударов
Новости: Финал Лиги чемпионов покажут два украинских канала Финал Лиги чемпионов покажут два украинских канала
Новости: Принц Уильям проговорился о поле ребенка Принц Уильям проговорился о поле ребенка
X

Савченко сегодня пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия

Надежда Савченко
09:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Надежда Савченко требует, чтобы допрос на полиграфе был публичным.

Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта в правительственном квартале, сегодня, 13 апреля, должна пройти проверку на полиграфе.

Об этом сообщает ТСН.

"По словам сестры Веры, она требует, чтобы допрос был публичным. Она (Надежда - ред.) хочет, чтобы была осуществлена по меньшей мере видеотрансляция, если журналистов не пустят на саму процедуру", - говорится в сообщении.

В прошлый четверг с Савченко уже встречались эксперты, чтобы с помощью детектора проверить, действительно ли она вместе с соратниками планировала взорвать Верховную Раду или только играла на камеру. Первый этап Савченко прошла успешно - психологическое и физическое состояние подозреваемой экспертов удовлетворило. Но давать показания арестованная отказалась. Ее адвокат объяснил это тем, что они до сих пор не получили материалы уголовных производств. В настоящее время Савченко, которая три недели назад объявила голодовку, находится в СИЗО.

 

Сестра: Савченко отвезут в больницу
Сестра: Савченко отвезут в больницу Читать полностью

Как сообщалось, правоохранители в четверг, 5 апреля, планировали доставить народного депутата Надежду Савченко в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежду Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Надежда Савченко, Полиграф, СИЗО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Кандидат на должность госсекретаря: США обязаны помогать Киеву Украина и Молдова подписали соглашение о воздушном сообщении Россия пригрозила отомстить за экипаж судна "Норд"

Последние новости

Кличко примет участие в церемонии жеребьевки Лиги чемпионов Невообразимые скульптуры из обычного картона от 20-летнего студента (Фото) Пять болельщиков погибли от взрыва на футбольном стадионе
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
03 НАПК внесло предписание Авакову
04 Медики рассказали, как быстрее остановить икоту
05 Савченко сегодня пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
Новости сегодня
10:55 Дания хочет привязать "Северный поток-2" к украинскому транзиту
10:51 Анджелине Джоли присвоили звание самой уважаемой знаменитости
10:48 В НАТО призвали Украину продолжать реформы
10:47 Самый северный город в мире (Фото)
10:40 У полиции есть видео выстрела из гранатомета в "Киевгорстрой"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко сегодня пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия Савченко пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
Новости: В НБУ оценили влияние новых антироссийских санкций на экономику Украины Как новые санкции США повлияют на Украину
Новости: Учения в Польше: украинские десантники превзошли в умении британских военных Украинские десантники стали лучшими на курсах в Польше
Новости: Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла
Добавить комментарий
0