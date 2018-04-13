Савченко сегодня пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия

Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта в правительственном квартале, сегодня, 13 апреля, должна пройти проверку на полиграфе.

Об этом сообщает ТСН.

"По словам сестры Веры, она требует, чтобы допрос был публичным. Она (Надежда - ред.) хочет, чтобы была осуществлена по меньшей мере видеотрансляция, если журналистов не пустят на саму процедуру", - говорится в сообщении.

В прошлый четверг с Савченко уже встречались эксперты, чтобы с помощью детектора проверить, действительно ли она вместе с соратниками планировала взорвать Верховную Раду или только играла на камеру. Первый этап Савченко прошла успешно - психологическое и физическое состояние подозреваемой экспертов удовлетворило. Но давать показания арестованная отказалась. Ее адвокат объяснил это тем, что они до сих пор не получили материалы уголовных производств. В настоящее время Савченко, которая три недели назад объявила голодовку, находится в СИЗО.

Как сообщалось, правоохранители в четверг, 5 апреля, планировали доставить народного депутата Надежду Савченко в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежду Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.