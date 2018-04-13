В НАТО призвали Украину продолжать реформы

В НАТО констатируют признаки стабилизации ситуации в Украине и подчеркивают необходимость продолжения проведения реформ в стране.

"В течение последнего года мы видели, что наметилась стабильность в Украине и мы очень надеемся, что будет возможность и в дальнейшем двигаться по пути реформ. Этот процесс необходимо продолжать", - заявила заместитель генсекретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер, выступая на XI Киевском форуме по безопасности в пятницу.

При этом она подчеркнула, что Россия не прекращает свои агрессивные действия.

"Мы видим горячий конфликт на Донбассе, кибератаки, дезинформацию, вмешательство в избирательные процессы, использование химического оружия. Мы ежедневно видим эти попытки разрушить наше единство", - сказала Р.Геттемюллер.

Вместе с тем, она подчеркнула готовность Альянса изучить опыт Украины в противостоянии российским гибридным атакам.

"Украина научилась бороться с этими атаками... В НАТО с нетерпением ждут возможности изучить ваш опыт. Есть платформа для борьбы с гибридными проявлениями между Альянсом и Украиной, это очень важная возможность для нас изучить ваш опыт", - отметила заместитель генсека.

По словам Р.Геттемюллер, в нынешних условиях "мы должны быть внимательными, стойкими и готовыми ответить на эти гибридные угрозы, возможно, - симметрично".