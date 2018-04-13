Турчинов анонсировал заседание СНБО по санкциям против РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос введения аналогичных американским санкций против Российской Федерации на предстоящей неделе, заявляет секретарь СНБО Александр Турчинов.

"По поручению президента на следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продлены санкции, которые существуют сегодня, против Российской Федерации, и продублированы санкции, которые приняли Соединённые Штаты и другие, европейские, страны", - заявил А.Турчинов, выступая на XI Киевском форуме по безопасности в пятницу.

Как сообщалось, 6 апреля Минфин США объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка", выразил надежду на то, что Европейский Союз поступит аналогично, а также заявил, что ожидает от украинского Совета национальной безопасности и обороны предложений по синхронизации санкционных режимов с США.