Турчинов: Россия усиливает военное присутствие в Крыму и на Донбассе

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ пытается выиграть время, чтобы развернуть свои основные силы на украинской границе, заявляет секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов

"Что принципиально изменилось в стратегии российского Генштаба? Два корпуса выполняют функции только прикрытия и выигрыша времени для развертывания основных военных сил, которые сегодня концентрируются на украинской границе", - сказал он, выступая на XI Форуме безопасности в пятницу в Киеве.

А.Турчинов отметил, что на донецком направлении Украине противостоит 8-ая армия, и одна из дивизий этой армии уже готова начать вести боевые действия в любое время. Он подчеркнул, что "это войска, которые готовы к масштабному применению, к ведению масштабной континентальной войны".

"И вместе против нашего государства могут сегодня уже задействованы порядка 260 тыс. российских военнослужащих, 3,5тыс. танков, 11тыс. бронированных машин, около 4тыс. артиллерийских систем, более 1 тыс. реактивных систем залпового огня. Все эти войска будет поддерживать 4 и 6 армии Военно-воздушных сил Российской Федерации", - сказал А.Турчинов.

В этом ключе он также напомнил, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму сконцентрирован очень мощный военный потенциал: 22-й армейский корпус вместе с другими подразделениями Черноморского флота и дивизии Воздушных сил России насчитывают более 30 тыс военнослужащих.

"На полуострове размещены мощные ракетные системы… зенитно-ракетный комплекс С-14 (3К-14/С-14 "Калибр" – ИФ), который может поражать самолеты в любой точке нашей страны. Это свидетельствует о том, что российский агрессор готовит мощный военный потенциал в Крыму для того, чтобы защищать там свое присутствие", - отметил секретарь СНБО Украина.

А.Турчинов отметил, что, несмотря на попытки мировой общественности и партнеров Украины остановить российскую агрессию, "мы не можем констатировать, что хоть что-то улучшилось в направлении прекращения необъявленной войны России против нашего государства".

В этом контексте секретарь СНБО подчеркнул, что договоренность о прекращении огня на Донбассе на Пасхальные праздники вообще не была реализована.

"Более того, в последнее время мы наблюдаем увеличение количества огня и неприкрытого использования запрещенного Минскими соглашениями вооружения. У нас есть сегодня и информация от наблюдателей о подтягивании тяжелого вооружения, танков, артиллерии к линии соприкосновения", - сказал он.

В свою очередь выступивший на форуме министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил убеждение, что пришло время предпринимать решительные действия по пресечению каких-либо попыток нападения на Украину.

"Не время больше миндальничать, не время для сантиментов, мы должны сделать все, чтобы агрессивные средства нападения на Украину, в том числе и через новые виды средств коммуникации, были пресечены. И эта задача – вызов для нашего общества", - сказал А.Аваков.