Турчинов: Россия усиливает военное присутствие в Крыму и на Донбассе
Новости Украины: РФ концентрирует на границе с Украиной готовую к масштабной континентальной войне группировку войск.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ пытается выиграть время, чтобы развернуть свои основные силы на украинской границе, заявляет секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов
"Что принципиально изменилось в стратегии российского Генштаба? Два корпуса выполняют функции только прикрытия и выигрыша времени для развертывания основных военных сил, которые сегодня концентрируются на украинской границе", - сказал он, выступая на XI Форуме безопасности в пятницу в Киеве.
А.Турчинов отметил, что на донецком направлении Украине противостоит 8-ая армия, и одна из дивизий этой армии уже готова начать вести боевые действия в любое время. Он подчеркнул, что "это войска, которые готовы к масштабному применению, к ведению масштабной континентальной войны".
"И вместе против нашего государства могут сегодня уже задействованы порядка 260 тыс. российских военнослужащих, 3,5тыс. танков, 11тыс. бронированных машин, около 4тыс. артиллерийских систем, более 1 тыс. реактивных систем залпового огня. Все эти войска будет поддерживать 4 и 6 армии Военно-воздушных сил Российской Федерации", - сказал А.Турчинов.
В этом ключе он также напомнил, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму сконцентрирован очень мощный военный потенциал: 22-й армейский корпус вместе с другими подразделениями Черноморского флота и дивизии Воздушных сил России насчитывают более 30 тыс военнослужащих.
"На полуострове размещены мощные ракетные системы… зенитно-ракетный комплекс С-14 (3К-14/С-14 "Калибр" – ИФ), который может поражать самолеты в любой точке нашей страны. Это свидетельствует о том, что российский агрессор готовит мощный военный потенциал в Крыму для того, чтобы защищать там свое присутствие", - отметил секретарь СНБО Украина.
А.Турчинов отметил, что, несмотря на попытки мировой общественности и партнеров Украины остановить российскую агрессию, "мы не можем констатировать, что хоть что-то улучшилось в направлении прекращения необъявленной войны России против нашего государства".
В этом контексте секретарь СНБО подчеркнул, что договоренность о прекращении огня на Донбассе на Пасхальные праздники вообще не была реализована.
"Более того, в последнее время мы наблюдаем увеличение количества огня и неприкрытого использования запрещенного Минскими соглашениями вооружения. У нас есть сегодня и информация от наблюдателей о подтягивании тяжелого вооружения, танков, артиллерии к линии соприкосновения", - сказал он.
В свою очередь выступивший на форуме министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил убеждение, что пришло время предпринимать решительные действия по пресечению каких-либо попыток нападения на Украину.
"Не время больше миндальничать, не время для сантиментов, мы должны сделать все, чтобы агрессивные средства нападения на Украину, в том числе и через новые виды средств коммуникации, были пресечены. И эта задача – вызов для нашего общества", - сказал А.Аваков.