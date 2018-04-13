Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Турчинов: Россия усиливает военное присутствие в Крыму и на Донбассе Турчинов: Россия усиливает военное присутствие в Крыму и на Донбассе
Новости: Турчинов анонсировал заседание СНБО по санкциям против РФ Украина на следующей неделе продолжит санкции против РФ
Новости: Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала
Новости: NASA показало, как выглядит северный полюс Юпитера (Видео) NASA показало, как выглядит северный полюс Юпитера (Видео)
X

Гройсман не будет присоединяться ни к одной политсиле

Гройсман провел встречу с народными депутатами в Киеве
13:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман не намерен присоединяться ни к одной политической силе.

Премьер-министр Владимир Гройсман не планирует на данный момент присоединяться ни к одной политической силе.

"Я не планирую присоединяться ни к одной политической силе. Я вам сказал, что не являюсь членом ни одной политической партии и в мои планы, на сегодняшний день, это не входит", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.

Кроме того, премьер отметил, что ему неизвестно о якобы намерении парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко" отозвать из правительства министров по своей квоте и инициировать его отставку.

"Я не хочу комментировать слухи. Мне про это вообще ничего не известно. Я не знаю о таких решениях ни в одной фракции коалиции в украинском парламенте", - подчеркнул он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, Кабмин, Политика.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Украина и Литва обсудили вопросы киберзащиты Украина и Румыния будут работать над решением вопросов национальных меньшинств Во Франции задержали руководителя "титушек"

Последние новости

Смешная порция прикольных демотиваторов Астрономы обнаружили мощнейшую вспышку на Проксиме Центавра Создатель "Новичка" рассказал, почему Скрипали не умерли от яда
Сегодня читают
01 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
02 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
03 Савченко пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
04 НАПК внесло предписание Авакову
05 Медики рассказали, как быстрее остановить икоту
Новости сегодня
13:31 Беременная Светлана Лобода продемонстрировала свою фигуру
13:30 Далакян станет первым боксером, кто будет отстаивать титул чемпиона мира в Киеве
13:12 Девушка, потратившая более $ 14 000 на превращение в диснеевских принцесс (Фото)
13:08 В Одессе масштабный пожар: горит ресторан
12:55 Эти смешные комиксы с неожиданным концом поднимут вам настроение на целый день
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко проверяют на полиграфе Савченко проверяют на полиграфе
Новости: Монетный двор чеканит "новые деньги": когда монеты введут в обращение Когда новые монеты введут в обращение
Новости: Прогноз погоды на 14-15 апреля: в Украине будет по-летнему тепло Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
Новости: Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла
Добавить комментарий
0