Гройсман не будет присоединяться ни к одной политсиле

Премьер-министр Владимир Гройсман не планирует на данный момент присоединяться ни к одной политической силе.

"Я не планирую присоединяться ни к одной политической силе. Я вам сказал, что не являюсь членом ни одной политической партии и в мои планы, на сегодняшний день, это не входит", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.

Кроме того, премьер отметил, что ему неизвестно о якобы намерении парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко" отозвать из правительства министров по своей квоте и инициировать его отставку.

"Я не хочу комментировать слухи. Мне про это вообще ничего не известно. Я не знаю о таких решениях ни в одной фракции коалиции в украинском парламенте", - подчеркнул он.