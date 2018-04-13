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Тимошенко обещает лично вести свою страницу в Фейсбуке

Юлия Тимошенко
14:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Юлия Тимошенко создала страницу в Facebook и заявила, что лично будет ее вести.

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко создала персональную страничку в соцсети Фейсбук и заявила, что будет лично ее вести.

"С сегодняшнего дня я начинаю сама лично вести свою страницу в ФБ. Знаю, что это требует немало времени и нервов. Однако для меня теперь это общение становится необходимым. Напряжение в обществе и политикуме стремительно нарастает. А ФБ - реальная сила прямого действия. И сила, которая в состоянии увольнять с должностей высших чиновников, формировать волонтерское движение, созывать Майдан", - написала она в своей первой записи в странице в пятницу.

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Ю.Тимошенко отметила, что для нее крайне важен диалог с людьми: "По ТВ я не чувствую ваших настроений, мне не хватает прямой дискуссии".

Главной целью своей личного присутствия в социальной сети политик назвала освещение позиции по актуальным событиям в Украине и мире, обсуждение важных тем и обмен мнениями с людьми.

"И у меня, и у вас есть идеи, я просто хочу, чтобы мы обменивались мнениями ради общих ценностей и принципов в интересах страны", - отметила лидер фракции.

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Новости Украины, Facebook, Батькивщина, Фейсбук, Юлия Тимошенко.
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