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Заявка Молдовы и Украины на членство в ЕС: премьер Филип назвал сроки

Украина
14:24 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Премьер Молдовы рассказал, когда Киев и Кишинев должны подать заявку на членство в ЕС.

Молдова и Украина должны рассмотреть возможность совместной подачи в будущем заявки на членство в Европейском Союзе.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип в интервью.

"Я думаю, что очень стоит сделать это вместе. Можно добиться большего, если действовать вместе - и с Украиной, и с Грузией. У наших стран уже есть соглашения об ассоциации, у нас есть безвиз", - сказал Филип.

Он также отметил, что речь идет не только о совместной заявке – к трем странам можно применять "различные особые механизмы".

"Мы хотим совместно обратиться к ЕС по поводу дополнительных финансовых инструментов для наших трех стран. Интеграция в Европейский Союз - наша общая цель. Поэтому мы должны объединить свои усилия. Если мы будем совместно рассказывать об этом странам-членам ЕС, то сможем быть более убедительными", - подчеркнул он.

В то же время Филип признал, что Молдова не будет готова подавать заявку в ближайшие два года.

"Я не думаю, что мы будем готовы подать заявку ни в нынешнем, ни даже в 2019 году", - отметил он.

Напомним, в ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал на саммите "Восточного партнерства" создать для Украины, Молдовы и Грузии отдельный трастовый фонд и вознаградить страны за реформы, предложив им вступить в таможенный союз.

Впрочем, модель так называемого "Восточного партнерства плюс" так и не была отражена в резолюции саммита ВП.

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Новости Украины, ЕС, Молдова, Павел Филип, Премьер-министр Молдовы, Украина, Членство в ЕС.
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