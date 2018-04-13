Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Перу и Украина в ближайшее время подпишут безвизовое соглашение Перу и Украина в ближайшее время подпишут безвизовое соглашение
Новости: Турчинов провел переговоры с замминистра Минобороны США Турчинов провел переговоры с замминистра Минобороны США
Новости: Назван лучший игрок недели в Лиге Европы Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Новости: Рок-н-ролл - это стиль жизни: легендарные мировые хиты (Фото) Рок-н-ролл - это стиль жизни: легендарные мировые хиты (Фото)
X

Перу и Украина в ближайшее время подпишут безвизовое соглашение

Паспорт Украины
17:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Дипломаты Украины и Перу начали переговоры с целью введения безвизового режима.

Дипломаты Украины и Перу начали переговорный процесс с целью введения безвизового режима между странами.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины по итогам первых украинско-перуанских консульских переговоров.

В частности, в рамках турне по странам Латинской Америки с целью расширения географии безвизовых стран директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев провел консульские переговоры с генеральным директором перуанских общин за рубежом и консульских дел МИД Перу Сесаром Бустаманте и директором консульской политики Педро Браво.

 

Кроме того, украинский дипломат провел встречу с руководством Миграционной службы Перу.

"Во время указанных мероприятий обсуждались консульско-правовые и миграционные вопросы, разблокирован переговорный процесс по подписанию двустороннего Соглашения о взаимной отмене визовых требований, определен алгоритм дальнейшего сотрудничества в консульской сфере", - говорится в сообщении.

"Дальнейшая реализация договоренностей позволит расширить перечень категорий граждан Украины, имеющих право на безвизовый въезд в Перу, и закрепить достигнутый результат соответствующим двусторонним Соглашением", - заявили в МИД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Безвиз с Перу, Латинская Америка, МИД Украины, Педро Браво, Перу, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

СНБО: Россия подтянула к границе с Украиной "Искандеры" Турчинов: Россия усиливает военное присутствие в Крыму и на Донбассе Савченко проверяют на полиграфе

Последние новости

Еврокубковый рекорд: "Реал" и "Бавария" встретятся в 25-й и 26-й раз Актриса Шарлиз Терон снялась в фотосессии для глянца ELLE "Нафтогаз" предупреждает сторонников "Северного потока-2"
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
03 Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
04 Савченко пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
05 НАПК внесло предписание Авакову
Новости сегодня
18:25 Смех да и только: когда на работе стало очень скучно
18:24 Тайсон Фьюри: Я наслаждался тем, что был толстым
18:13 Смех до коликов: курьезные строительные и дизайнерские неудачи
18:11 Актриса Вайнона Райдер впервые станет невестой
18:01 "Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России заблокировали Telegram В России заблокировали Telegram
Новости: Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе Как прошла экспертиза Савченко на полиграфе
Новости: Генсек ООН: "Холодная война" вернулась Генсек ООН: "Холодная война" вернулась
Новости: Вера Брежнева упала во время концерта в Москве (Видео) Вера Брежнева упала во время концерта в Москве (Видео)
Добавить комментарий
0