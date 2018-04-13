Перу и Украина в ближайшее время подпишут безвизовое соглашение

Дипломаты Украины и Перу начали переговорный процесс с целью введения безвизового режима между странами.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины по итогам первых украинско-перуанских консульских переговоров.

В частности, в рамках турне по странам Латинской Америки с целью расширения географии безвизовых стран директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев провел консульские переговоры с генеральным директором перуанских общин за рубежом и консульских дел МИД Перу Сесаром Бустаманте и директором консульской политики Педро Браво.

Ще по двох країнах - Уругваю та Перу - є домовленості щодо #безвіз‘у найближчим часом. Це супер, але маємо відкрити для українців всю Латинську Америку, як і Україну для неї. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 апреля 2018 г.

Кроме того, украинский дипломат провел встречу с руководством Миграционной службы Перу.

"Во время указанных мероприятий обсуждались консульско-правовые и миграционные вопросы, разблокирован переговорный процесс по подписанию двустороннего Соглашения о взаимной отмене визовых требований, определен алгоритм дальнейшего сотрудничества в консульской сфере", - говорится в сообщении.

"Дальнейшая реализация договоренностей позволит расширить перечень категорий граждан Украины, имеющих право на безвизовый въезд в Перу, и закрепить достигнутый результат соответствующим двусторонним Соглашением", - заявили в МИД.