Турчинов провел переговоры с замминистра Минобороны США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов обсудил с заместителем министра обороны США по вопросам международной безопасности Робертом Каремом вопросы российской агрессии, угрожающей безопасности не только Украины, но и всего мира.

Как сообщает в пятницу пресс-служба СНБО, в ходе встречи А.Турчинов сообщил, что на востоке Украины, несмотря на объявление очередного прекращения огня, "фактически ни дня не обходится без обстрелов украинский позиций".

В этом контексте был обсужден вопрос о необходимости продолжения санкций против РФ. А.Турчинов сообщил, что на следующей неделе по поручению президента Украины Петра Порошенко состоится заседание СНБО, где будут "также приняты санкции, примененные недавно США и европейскими странами против РФ".

"Очень важно выступить единым фронтом в этом вопросе, наступательная позиция может дать конкретный результат", - подчеркнул он.

Кроме того, собеседники отметили негативные последствия для безопасности Украины и в целом Европы строительства российского проекта "Северный поток – 2".

"Также во время встречи стороны обсудили вопросы активизации военно-технического сотрудничества, реформирования сектора безопасности и обороны Украины, которое быстрыми темпами происходит, несмотря на агрессию РФ, а также интенсификацию сотрудничества в противодействии российской информационной и кибернетической агрессии", - сказано в сообщении.

По словам А.Турчинова, принятие закона о национальной безопасности Украины станет правовым фундаментом для приведения сектора безопасности и обороны Украины в соответствие со стандартами НАТО и построения комплексной системы защиты как в странах Европы.

В свою очередь, Р.Карем отметил, что США "ценят успех, который наблюдается в реформировании сектора безопасности и обороны Украины".

"Мы осознаем, что Украина является форпостом безопасности в Европе, поддерживаем и готовы в дальнейшем поддерживать вашу страну на ее пути реформирования и развития", - подчеркнул заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности.