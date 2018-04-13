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Порошенко назвал сроки переформатирования АТО в операцию Объединенных сил

Петр Порошенко
18:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: АТО будет переформатировано в операцию Объединенных сил 30 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал смену антитеррористической операции на востоке Украины в Операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.

"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться – раскрою тайну – 30 апреля", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу, отвечая на вопрос, когда именно будет переформатирована АТО в Операцию Объединенных сил.

"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет организацию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины. Взаимодействие между СБУ и приданными подразделениями Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии являются абсолютно другим, чем предусмотренное в законе о реинтеграции Донбасса", - добавил глава государства.

Таким образом, по словам П.Порошенко, все управление операцией переходит к ВСУ. "У ВСУ появляются дополнительные полномочия в реагировании на агрессию, под их подчинение переходит части и подразделения Нацгвардии и СБУ, пограничников, Нацполиции", - рассказал глава государства.

При этом П.Порошенко выразил убеждение, что такой формат, безусловно, "сделает действия военных более эффективными в противодействии вооруженной агрессии и диверсионным группам".

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Новости Украины, АТО, Восток Украины, Операция Объединенных сил, Петр Порошенко, СБУ, Украина.
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