Порошенко назвал сроки переформатирования АТО в операцию Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал смену антитеррористической операции на востоке Украины в Операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.

"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться – раскрою тайну – 30 апреля", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу, отвечая на вопрос, когда именно будет переформатирована АТО в Операцию Объединенных сил.

"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет организацию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины. Взаимодействие между СБУ и приданными подразделениями Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии являются абсолютно другим, чем предусмотренное в законе о реинтеграции Донбасса", - добавил глава государства.

Таким образом, по словам П.Порошенко, все управление операцией переходит к ВСУ. "У ВСУ появляются дополнительные полномочия в реагировании на агрессию, под их подчинение переходит части и подразделения Нацгвардии и СБУ, пограничников, Нацполиции", - рассказал глава государства.

При этом П.Порошенко выразил убеждение, что такой формат, безусловно, "сделает действия военных более эффективными в противодействии вооруженной агрессии и диверсионным группам".