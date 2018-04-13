Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назвал сроки переформатирования АТО в операцию Объединенных сил Порошенко назвал сроки переформатирования АТО в операцию Объединенных сил
Новости: Турчинов провел переговоры с замминистра Минобороны США Турчинов провел переговоры с замминистра Минобороны США
Новости: Назван лучший игрок недели в Лиге Европы Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Новости: Будете ли вы в безопасности после сдачи теста ДНК Будете ли вы в безопасности после сдачи теста ДНК
X

Турчинов: Кремль в 2014 году готовился к вторжению в Киев

Александр Турчинов
20:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал о результатах разведки, согласно которым Москва готовилась к вторжению в Киев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Кремль в начале марта 2014 года готовил сценарий вторжения не только на восток Украины, но и в Киев - с целью реанимации режима Виктора Януковича.

Об этом секретарь СНБО сказал в интервью телеканалу "UA: Перший".

Он рассказал, что у Кремля был сценарий по реанимации режима Виктора Януковича.

"И именно уже начиная с конца февраля - начала марта, разведка докладывала, что не просто готовится вторжение, к которому они готовились, они готовились взять не только восток или южную Украину, они готовы были войти и в Киев", - заявил Турчинов.

"И Янукович, которого они публично считали легитимным, который, вы знаете, обратился к Путину с требованием ввести войска, и эту его бумажку - они как политическое прикрытие использовали, но представьте ситуацию: входят они в Киев, в обозе перевозят "легитимного" с точки зрения России, но формально, и с точки зрения права Януковича, и говорят - мы восстановили конституционную власть в Украине", - подчеркнул Турчинов.

"И именно этот сценарий был наиболее опасен для нас. Именно военное вторжение и провозглашение восстановления так называемой "конституционной власти" Януковича, и для того чтобы перечеркнуть наиболее опасный для нашего государства сценарий, необходимо было провести честные, прозрачные, легитимные выборы, которые признают все страны мира. И именно поэтому, единственный сценарный вариант, который оставался - это проведение Антитеррористической операции, но, безусловно, с привлечением военных, так как против военной агрессии могли противостоять только военные", - сказал секретарь СНБО.

Он напомнил, что именно 14 апреля 2014 года было решено объявить об АТО.

"Дело в том, что события развивались очень быстро, и фактически Россия начала необъявленную войну против нашего государства. И сначала это была война в Крыму, но именно 1 марта российский парламент одобрил решение Путина на ввод войск в Украину. Вдоль границы с нашим государством было сконцентрировано более 200 тысяч - такая мощная группировка вместе с резервами, которая имела танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию", - заявил Турчинов.

"И фактически было понятно, что после Крыма начнется военная агрессия уже на материковой Украине, и уже тогда мы вынуждены были еще в начале марта перебрасывать все имеющиеся войска, их было очень мало тогда, перебрасывать на север, на восток для того, чтобы противостоять этому нашествию, той войне, к которой Украина еще не была готова", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Виктор Янукович, Владимир Путин, Киев, Россия, РФ, СНБО, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Гройсман не будет присоединяться ни к одной политсиле СНБО: Россия подтянула к границе с Украиной "Искандеры" Турчинов: Россия усиливает военное присутствие в Крыму и на Донбассе

Последние новости

Умора просто: детки, которые не хотела себе младших братиков и сестричек Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото) Невероятный окрас собак, который им подарила природа (Фото)
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
03 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
04 Савченко пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
05 Вера Брежнева упала во время концерта в Москве (Видео)
Новости сегодня
20:29 Позитивное настроение: забавные сходства и совпадения
20:23 Джошуа сразится с Поветкиным или Миллером
20:19 Эти продукты помогут сохранить молодость и красоту надолго
20:12 Как Виталий Кличко побоксировал у кубка Лиги чемпионов (Видео)
19:55 "Челси" интересуется украинским футболистом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России заблокировали Telegram В России заблокировали Telegram
Новости: Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе Как прошла экспертиза Савченко на полиграфе
Новости: Генсек ООН: "Холодная война" вернулась Генсек ООН: "Холодная война" вернулась
Новости: В Instagram появится новая полезная функция В Instagram появится новая полезная функция
Добавить комментарий
0