Порошенко очертил шаги по обеспечению безопасности и вступлению в НАТО

Ведущие страны-члены НАТО должны выполнить свои обязательства относительно украинской безопасности согласно Будапештскому меморандуму, а других механизмов обеспечения украинской безопасности, кроме как членство в НАТО не существует, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Я уверен в том, что у нас есть совместные вопросы безопасности. Это не только вопросы украинской безопасности – это вопросы региональной безопасности, европейской безопасности и мировой трансатлантической безопасности. И мир заинтересован в том, чтобы Украина была в формате объединения безопасности", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу, отвечая на вопрос о том, насколько реалистично получение Украиной плана действий по членству в НАТО.

Президент напомнил, что есть решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года, по которому для Украины открыты двери в НАТО. В этом контексте глава государства подчеркнул, что Украине следует гармонизировать украинское законодательство с законодательством стран НАТО.

"Мы сделали огромный шаг…. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о национальной безопасности. Это базовый законопроект интеграции Украины в НАТО", - добавил он.

Также П.Порошенко подчеркнул, что ведущие страны-члены НАТО являются гарантами украинской безопасности по Будапештскому меморандуму.

"Других механизмов обеспечения украинской безопасности, кроме как членство Украины в НАТО, не существует. И речь идет о том, чтобы они выполнили взятые на себя обязательства. И мы будем очень настойчиво делать все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить нашу безопасность", - подытожил президент.