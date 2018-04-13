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Волкер вновь собирается на Донбасс

Курт Волкер
21:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: US Embassy Kyiv

Новости Украины: Стало известно, когда спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер снова планирует посетить Киев и Донбасс.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам переговорного процесса по Украине Курт Волкер планирует посетить Украину в середине следующего месяца.

Об этом он заявил во время специального брифинга в пятницу в Вашингтоне для иностранных журналистов, сообщает корреспондент.

"Мы сейчас прорабатываем дать, и это будет примерно середина мая", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что планирует посетить Киев, а также восточную часть Украины, где происходит противостояние. В то же время, американский представитель не стал детализировать, с кем и где он планирует встречаться во время пребывания в Украине.

Это уже будет седьмой визит спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам переговорного процесса по Украине в нашего государства.

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Новости Украины, Госдеп США, Донбасс, Курт Волкер, США, Украина.
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