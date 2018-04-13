Порошенко: Пришло время денонсировать ряд положений Большого договора

После официального введения в украинские и международные документы определения "российская агрессия" пришло время денонсировать ряд положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, пояснил президент Украины Петр Порошенко.

"Ни в 2014, ни в 2015, ни даже в 2016 году общепризнанного определения "российская агрессия" в международных документах не было. Все стыдливо говорили, что это конфликт на востоке Украины… гражданская война или что-то другое. Все это шло в формате российской гибридной войны. И только в 2017-2018 годах в международные документы, в первую очередь после принятия закона о реинтеграции Донбасса, вошел официальный термин "российская агрессия": как в украинское законодательство, так и в международные документы", - сказал президент в интервью украинским телеканалам в пятницу.

П.Порошенко подчеркнул, что именно поэтому Украина сегодня имеет право приостановить нормы о стратегическом партнерстве, о военном сотрудничестве, о военно-техническом сотрудничестве, и "много других норм, которые на сегодняшний день не являются интересом Украины".

Президент Украины отметил, что юридически страна должна иметь основания в соответствии с статьей 51 Устава ООН для приостановления ряда статей соглашения, тем более, если страна является объектом агрессии.

"Но твердо остаются нормы о суверенитете, территориальной целостности и независимости Украины о международно признанных границах, зафиксированных в этом договоре. То, что на сегодняшний день обязательно работает на нас, оно останется", - сказал президент.

П.Порошенко пообещал, что в ближайшее время подаст на рассмотрение Верховной Рады законопроект о приостановлении некоторых положений базового договора о сотрудничестве Украины и России.

"Я твердо убежден, что Верховная Рада меня поддержит", - сказал президент.

Как сообщалось, 12 апреля президент Украины Петр Порошенко, выступая на XI Форуме безопасности в Киеве, заявил, что внесет в Верховную Раду Украины законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацию нашего права на самооборону.