Порошенко прокомментировал удар по Сирии

Президент Украины Петр Порошенко считает, что удары США, Британии и Франции по химическим объектам Сирии являются вынужденным, но оправданным шагом. Об этом он написал в Facebook.

"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг", - отметил П. Порошенко. По словам Главы государства, это справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, которая унесла жизни десятков невинных людей.

"Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, чтобы предотвращать подобные преступления диктаторских режимов в будущем", - добавил Президент.