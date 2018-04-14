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Порошенко прокомментировал удар по Сирии

Петр Порошенко
16:58 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Президент назвал ракетный удар западной коалиции по Сирии "вынужденным, но оправданным шагом".

Президент Украины Петр Порошенко считает, что удары США, Британии и Франции по химическим объектам Сирии являются вынужденным, но оправданным шагом. Об этом он написал в Facebook.

"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг", - отметил П. Порошенко. По словам Главы государства, это справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, которая унесла жизни десятков невинных людей.

"Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, чтобы предотвращать подобные преступления диктаторских режимов в будущем", - добавил Президент.

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Новости Украины, Великобритания, Петр Порошенко, Сирия, США, УДАР, Франция.
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