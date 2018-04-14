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Зеркаль: Договор о дружбе с РФ исчерпал себя

Украина и Россия
17:51 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Решение о денонсации либо продлении Договора о дружбе с Россией Украине необходимо принять до 30 сентября 2018 года.

Украина должна определиться относительно того, продолжать ли действие так называемого Договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет до 30 сентября 2018 года. Об этом написали в статье для "Зеркала недели" заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и советник министра иностранных дел Тарас Качка.

"До 30 сентября 2018 года Украина должна решить, продлевать ли действие Договора о дружбе на следующие 10 лет, согласно статье 40", - отметили авторы статьи. По их мнению, Договор о дружбе в свое время выполнил свою миссию, но теперь он исчерпал себя во всех возможных смыслах.

"Главное - он так и не заставил Россию изменить свое отношение к нам. Зато украинцы смогли за этот период осознать себя, завоевать свою независимость. В этих обстоятельствах договор, переговоры по которому начались еще в 1992 году, теряет политический и символический смысл", - убеждены авторы статьи. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время внесет в Верховную Раду предложения о прекращении в одностороннем порядке действия отдельных положений "большой сделки" о дружбе и сотрудничестве с Россией.

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Новости Украины, Денонсация, Договор о дружбе, Продление, Россия, Украина.
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