Януковичу не выплатили компенсацию

Украина не выплатила экс-президенту Украины Виктору Януковичу по решению суда ЕС компенсацию расходов на лондонских адвокатов, поскольку от него не поступали исполнительные документы, на основе которых должна была осуществляться такая выплата. Об этом говорится в ответе Министерства юстиции Украины на запрос DW. По информации издания, Министерство юстиции в ответ на запрос DW сообщило, что в ведомство не поступало исполнительных документов по ходатайству Виктора Януковича, на основании которых должна была осуществляться выплата компенсации части расходов на гонорары британским адвокатам экс-президента.

"Таким образом, решения (суда ЕС) остаются невыполненными", - говорится в ответе заместителя министра юстиции Ивана Лищины на вопрос о том, осуществлены ли выплаты Януковичу средств по решению суда.

В издании объяснили, что речь идет о покрытии дополнительных расходов, которые понесли украинский экс-президент и его семья из-за того, что Украина в 2014 году сначала присоединилась к судебному процессу по искам Януковичей против Совета ЕС в суде Европейского Союза, а через несколько месяцев без объяснений вышла из него. Суд обязал Украину выплатить Януковичу компенсацию в сумме 10,5 тыс. евро. В октябре 2015 года Европейский суд общей юрисдикции обязал Украину оплатить юридические расходы Виктора Януковича относительно обжалования попытки украинской стороны присоединиться к делу об отмене санкций.