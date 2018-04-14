Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кононенко заявил о запланированном отчете правительства Кононенко заявил о запланированном отчете правительства
Новости: В Будапеште проходит акция протеста В Будапеште проходит акция протеста
Новости: Фонсека - о судействе матча "Шахтер" - "Динамо" Фонсека - о судействе матча "Шахтер" - "Динамо"
Новости: Красивейшие национальные парки со всей планеты (Фото) Красивейшие национальные парки со всей планеты (Фото)
X

Ян Пекло: Польше и Украине нужно газовое сотрудничество

Польша и Украина
22:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: По словам польского посла, Польша рассматривает альтернативы газовой монополии РФ и хочет сотрудничества с Украиной.

Польша и в дальнейшем готова оказывать поддержку Украине в газовом вопросе. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло.

"Оно (газовая сотрудничество Украины и Польши) есть и оно будет, оно нужно и Украине, и Польше. У нас есть интерконнектор - это одно дело. Вы знаете, когда Россия после Стокгольмского арбитража перекрыла газ Украине, та получала газ из Польши. Вообще, как только появилась информация об отключении газа, Польша предложила Украине доступ к нашему газу. Следовательно, первое дело - это интерконнектор, второе - это поставки сжиженного газа, это польский проект, и мы бы хотели получать газ от других стран - не из России. Из Соединенных Штатов, если это было бы возможно", - сказал посол. По его мнению, после решения РФ отменить поставки газа для Украины, Россию нельзя назвать надежным поставщиком.

"Я думаю, это интерес Польши, интерес балтийских стран, интерес Украины - диверсифицировать газ в наши страны по разным направлениям, и чтобы Россия не была монополистом. Россия, после того, что она сделала через Стокгольмский арбитраж - она является плохим партнером, и есть партнеры с других сторон - из США, Катара, Арабских Эмиратов, Норвегии. Просто нужно продумать направления для получения энергетической независимости", - отметил он. Я. Пекло также поздравил позицию канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" не означает прекращения поставок через Украину.

"Северный поток-2" - это позиция Польши, Украины, балтийских стран, США - это политический проект. Интересно, что Ангела Меркель сказала о необходимости транзита через Украину. Что интересно - это новая позиция Германии. Она (Меркель) не уточнила, как будет, сколько газа будет проходить через Украину, через "Северный поток-2", но это изменение позиции Берлина, новая мысль", - добавил посол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Газ, Польша, Посол, Россия, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко рассказал о подробностях встречи в Аахене Порошенко требует лишения России права вето в Совбезе ООН Волкер вновь собирается на Донбасс

Последние новости

В Гонконг пытались отправить почтой 24 кг гривень Хорошие гены: как выглядят внуки всемирно известных личностей ХХ века (Фото) "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
Сегодня читают
01 "Шахтер" 0:1 "Динамо": события матча
02 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
03 В Минобороны РФ отреагировали на удары США и союзников по Сирии
04 Ученые нашли связь между количеством выпитого алкоголя и продолжительностью жизни
05 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
Новости сегодня
23:48 Леоненко - о матче "Шахтер" - "Динамо"
23:21 Популярная украинская певица удивила новым образом
23:11 Китай не поддержал силовую реакцию против Сирии
23:06 Назван продукт, способный защитить от болезни Альцгеймера
22:47 Мрачные дома из фильмов ужаса (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну
Новости: Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство
Новости: Януковичу не выплатили компенсацию Януковичу не выплатили компенсацию
Новости: Медики назвали свойства моркови, о которых ранее никто не знал Медики назвали свойства моркови, о которых ранее никто не знал
Добавить комментарий
0