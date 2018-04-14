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Кононенко заявил о запланированном отчете правительства

Игорь Кононенко
23:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: По словам нардепа на следующей неделе планируется отчет правительства.

Народный депутат Украины от "БПП" Игорь Кононенко заявил о запланированном на следующей неделе отчете правительства в парламенте, сообщила пресс-служба "Блока Петра Порошенка".

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"Насколько мне известно – планируется на следующей неделе отчет правительства. Видимо, у депутатов будут какие-то вопросы. Парламент имеет право принимать те или иные решения. Но сначала нужно дождаться отчета », - сказал И.Кононенко.

Также депутат отметил, что в правительстве сих пор нет Министра здравоохранения.

"Наша фракция считает, что в правительстве должен быть министр здравоохранения, а не и.о. министра! Прошло почти шесть месяцев, как мы проголосовали в парламенте за медицинскую реформу, которая поэтапно реализуется. Поэтому в это важнейшее для Украины время, правительство должно быть с министром здравоохранения. Премьер-министр должен внести в парламент кандидатуру, а депутаты определяться", - отметил нардеп.

И.Кононенко считает, что "ответственность за то, что обязанности министра здравоохранения выполняет и.о. министра при том, что в Кабмине есть такие должности и не заполняются вакансии, несет лично премьер-министр".

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Новости Украины, БПП, Игорь Кононенко, Народный депутат Украины, Отчет правительства.
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