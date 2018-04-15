Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами

Диалог с Россией осложнен из-за того, что она является агрессором в Украине. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, комментируя ситуацию в Сирии.

«Всегда существует шанс на диалог, если кто-то, во-первых, хочет диалога, а во-вторых – не создает опасной ситуации, не является агрессором. Россия, к сожалению, оккупирует Крым, де-факто, оккупирует часть Украины, и это является сегодня проблемой в отношениях с Россией каждой демократической страны, которая честно смотрит на окружающий мир и хочет безопасности», – сказал Дуда, передает Польское радио.

Как сообщалось, эксперт предупредил Украину о мести Путина после ударов по Сирии.