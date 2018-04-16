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Пленарная неделя Верховной Рады: что планируется рассмотреть

Верховная Рада
09:34 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: Повестка дня Верховной Рады на неделю: вопросы ядерной безопасности и законопроект о противодействии вражеской пропаганде.

Верховная Рада на протяжении текущей пленарной недели планирует рассмотреть вопросы ядерной безопасности, экологии и интеллектуальной собственности. Об этом свидетельствует план работы на 17-20 апреля, опубликованный на сайте парламента.

Во вторник депутаты намерены рассмотреть блок вопросов ядерной политики и ядерной безопасности в первом чтении, а также ряд законопроектов об экологической политике - в частности, о соцзащите участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В очередной раз запланировали утвердить главу и состав Нацкомиссии по радиационной защите населения Украины.

Несколько законопроектов посвящены СМИ - о противодействии враждебной пропаганде, а также об освещении деятельности органов исполнительной власти, других госорганов.

Планируют уделить внимание и вопросу обращения с отходами - в плане работы законопроекты об использовании бытовых отходов как альтернативного источника энергии; налогообложение размещения бытовых отходов и об использовании некоторых видов экологического налога.

Депутаты получат возможность запланировать парламентские слушания на тему "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине" и "О Счетной комиссии Верховной Рады Украины восьмого созыва".

Пленарная среда 18 апреля - это традиционно день ратификаций в Верховной Раде. Однако начать работу планируют с законопроекта о денонсации Европейской Конвенции о насилии и ненадлежащем поведении со стороны зрителей во время проведения спортивных мероприятий. Вместе с тем планируют рассмотреть проект закона о ратификации конвенции Совета Европы касательно комплексного подхода к вопросам безопасности, охраны и обслуживания во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий.

В повестке дня вопросы ратификаций: торгового соглашения с Таиландом, о сотрудничестве в сфере обороны - с Польшей, в сфере военных перевозок - с Румынией.

Законопроект о повышении эффективности производств по делам о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции намерены рассмотреть во втором чтении.

В четверг, 19 апреля, первым запланировали рассмотрение во втором чтении законопроекта о единовременной выплате в случае гибели, смерти, получения инвалидности или частичной потери трудоспособности иностранцев, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины.

Затем - ряд вопросов аграрной политики, после этого - интеллектуальной собственности. Во втором чтении будут рассматривать законопроект о защите экономической конкуренции.

Возможно, в четверг народные избранники назначат отдельные внеочередные местные выборы, а кроме этого - судей Конституционного суда Украины.

Законопроект об Учреждении бизнес-омбудсмена во втором чтении уже в который раз внесен в повестку дня недели.

В пленарную пятницу состоится Час вопросов к правительству.

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Новости Украины, Верховная Рада, Пленарная неделя, Повестка на неделю, Работа Рады, Украина.
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