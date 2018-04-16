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Председатель Рады подписал закон "О дипломатической службе"

Дипломаты
11:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Андрей Парубий подписал новую редакцию закона о дипломатической службе.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал одобренный Верховной Радой 5 апреля президентский проект нового закона о дипломатической службе

"Я подписал принятый Верховной Радой закон "О дипломатической службе", - написал А.Парубий в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

По словам председателя парламента, закон позволит реформировать украинскую дипломатическую службу. "Знаково, что парламент принял Закон о дипломатической службе именно ко 100-летию украинской дипломатической службы", - отметил А.Парубий.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №7322 в первом чтении 7 декабря 2017 года, а во втором и в целом – 5 апреля сего года.

Как это предусмотрено и нынешним законодательством, послов, представителей Украины и глав миссий при международных организациях будет назначать и увольнять президент Украины по представлению министра иностранных дел. Однако МИД обязан будет провести консультации в профильном комитете Верховной Рады перед внесением президенту представления о назначении посла или главы миссии при международной организации.

Согласно законопроекту, порядок ротации дипломатов будет определять МИД, однако она является обязательным условием прохождения дипслужбы. Сроки долгосрочных командировок дипломатов будут составлять до 4 лет в странах с нормальным климатом и стабильной безопасностью и до 3 лет в государствах со сложными климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью. При этом законопроект предусматривает, что время между долгосрочными командировками должно составлять 2-4 года. Дипломаты могут отказаться от ротации определенное количество раз и в прописанных законом случаях.

Документ предусматривает, что дипломатические должности в органах дипслужбы разделяются на три категории – "А", "Б" и "В" – в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий.

Закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации, а ныне действующий закон "О дипломатической службе" утратит силу.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Дипломатическая служба, Закон "О дипломатической службе", Законопроект, Украина.
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