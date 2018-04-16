Литва хочет увеличить сроки действия санкций против России

Европейский Союз может усилить санкции против России, прежде всего, за невыполнение Минских договоренностей.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге, сообщает корреспондент.

"Я этого не исключаю. Но здесь речь идет не только о санкциях в отношении действий (РФ - ред.) в Сирии, но из-за отсутствия прогресса в отношении "Минска", - заявил глава МИД Литвы.

Линкявичус также подчеркнул, что санкции против России должны в дальнейшем продолжаться на 12 месяцев, а не на шесть, как это действует сейчас.

Литовский министр также отметил, что ЕС должен усилить свою позицию в отношении Москвы, включая укрепление деятельности группы Европейской службы внешней деятельности по стратегическим коммуникациям (по противодействию российским фейкам - ред.).