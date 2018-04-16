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Волкер пригрозил РФ новыми санкциями за невыполнение Минска

Курт Волкер
13:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Курт Волкер пригрозил Москве новыми санкциями и предостерег Италию от одностороннего снятия ограничительных мер с России.

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что санкции против России необходимо сохранять и, возможно, усиливать, кроме того, он предостерег Италию от одностороннего снятия ограничительных мер в отношении Москвы, сообщает в понедельник итальянская газета "Стампа".

"Отменять санкции точно было бы неверным сигналом. Мы должны гарантировать, что санкции останутся в силе, а, возможно, и ужесточатся из-за действий России", - сказал К.Волкер в интервью газете.

В качестве причины для санкций К.Волкер назвал то, что "Россия не соблюдает обязательства по применению минских договоренностей".

"Она делала и другие вещи, например, совершила атаку с применением нервнопаралитического газа в Великобритании", - добавил К.Волкер.

Кроме того, он предостерег Италию от снятия санкций с России в одностороннем порядке. "Италия не может снять санкции с России без тяжких последствий", - заявил К.Волкер.

"Это европейские меры, а не итальянские. Их несоблюдение, в первую очередь, вызвало бы проблемы с Брюсселем", - добавил он.

К.Волкер высказался за приостановку проекта газопровода "Северный поток - 2", отметив, что он "укрепляет зависимость Европы от российского газа". Он призвал обеспечить разнообразие в закупках газа для Европы.

"Нужно продолжать развитие и доступ к нероссийским источникам поставок, то есть к американским, норвежским, африканским и из Катара", - сказал он.

К.Волкер также высказался об ударах по Сирии, заявив, что их цель "не нанести ущерб Сирии или спровоцировать конфликт с Россией, а остановить использование химического оружия и заложить основы для окончания конфликта".

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Новости Украины, Госдеп США, Курт Волкер, Россия, РФ, Санкции против РФ, Украина.
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