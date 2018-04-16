Волкер пригрозил РФ новыми санкциями за невыполнение Минска

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что санкции против России необходимо сохранять и, возможно, усиливать, кроме того, он предостерег Италию от одностороннего снятия ограничительных мер в отношении Москвы, сообщает в понедельник итальянская газета "Стампа".

"Отменять санкции точно было бы неверным сигналом. Мы должны гарантировать, что санкции останутся в силе, а, возможно, и ужесточатся из-за действий России", - сказал К.Волкер в интервью газете.

В качестве причины для санкций К.Волкер назвал то, что "Россия не соблюдает обязательства по применению минских договоренностей".

"Она делала и другие вещи, например, совершила атаку с применением нервнопаралитического газа в Великобритании", - добавил К.Волкер.

Кроме того, он предостерег Италию от снятия санкций с России в одностороннем порядке. "Италия не может снять санкции с России без тяжких последствий", - заявил К.Волкер.

"Это европейские меры, а не итальянские. Их несоблюдение, в первую очередь, вызвало бы проблемы с Брюсселем", - добавил он.

К.Волкер высказался за приостановку проекта газопровода "Северный поток - 2", отметив, что он "укрепляет зависимость Европы от российского газа". Он призвал обеспечить разнообразие в закупках газа для Европы.

"Нужно продолжать развитие и доступ к нероссийским источникам поставок, то есть к американским, норвежским, африканским и из Катара", - сказал он.

К.Волкер также высказался об ударах по Сирии, заявив, что их цель "не нанести ущерб Сирии или спровоцировать конфликт с Россией, а остановить использование химического оружия и заложить основы для окончания конфликта".