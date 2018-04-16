Комитет Рады отложил рассмотрение отчета Кабмина на лето

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики перенес рассмотрение отчета правительства по итогам деятельности в 2017 году с 18 апреля на 20 июня.

"Изменения в повестке дня заседания комитета 18 апреля. Рассмотрение отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году перенесено на очередное заседание комитета 20 июня 2018. Начало в 14.30", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Как сообщалось, 28 марта Кабинет министров утвердил отчет о выполнении государственного бюджета на 2017 год.

Председатель парламента Андрей Парубий сообщил, что отчет работы правительства в 2017 году находится на рассмотрении комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики и будет вынесен в зал после его решения.