Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Брюссель и Берлин обещают сохранить транзит через Украину
Брюссель и Берлин обещают сохранить транзит через Украину
Новости: Луценко забрал часть полномочий Холодницкого
Луценко забрал часть полномочий Холодницкого
Новости: Владимир Кличко предостерег Джошуа
Владимир Кличко предостерег Джошуа
Новости: Звездная жизнь: как выглядели знаменитости в детстве и сейчас (Фото)
Звездная жизнь: как выглядели знаменитости в детстве и сейчас (Фото)
X

Договор о дружбе с РФ: почему нельзя разрывать

Украина
15:18 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Ирина Луценко объяснила, почему нельзя полностью разрывать Договор о дружбе между Украиной и Россией.

Представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко объяснила, почему нельзя полностью разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент, на брифинге Луценко отметила, что "речь не идет о денонсации Договора в целом", потому что на это есть несколько причин.

В частности, она напомнила о разделе Договора, в котором говорится о международно признанных границах Украины. "Крым - это территория Украины. Неконтролируемые 400 километров - это границы Украины. И мы бы хотели этот раздел оставить в обязательном порядке", - пояснила Луценко.

Кроме того, отметила она, в Договоре есть раздел, где говорится о том, что Украина совместно с Россией должна осуществлять мероприятия, касающиеся Чернобыльской катастрофы. "Это общая ответственность не только Украины и России, но и многих других стран. Поэтому этот раздел Договора денонсировать не нужно", - сказала депутат.

Также, по словам Луценко, в одном из разделов Договора говорится о поддержке и признании языков меньшинств: украинского или русского языка. "Этот раздел Договора обязательно должен остаться. Ведь основанием, если мы разорвем этот раздел Договора, будут дальнейшие притеснение украинского населения в России, украиноязычного и украинского населения в Крыму и так далее", - добавила представитель президента.

Эти разделы Договора о дружбе, объяснила Луценко, остаются для того, чтобы, используя механизм международных судов и международных площадок, Украина могла иметь полное право защищать свои позиции и позиции своих граждан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Договор о дружбе, Ирина Луценко, Отношения с РФ, Россия, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Аваков назвал главные цели своего визита в США Бывший министр экономики Украины рассказал об опыте пребывания в тюрьме Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами

Последние новости

Стало известно, чего следует остерегаться в ванной Кайли Дженнер продемонстрировала соблазнительные фото в экзотическом образе В Киеве произошла стрельба, есть раненые
Сегодня читают
01 Ученые обнаружили самое крупное вымершее существо на Земле
02 "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео)
03 Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"
04 Какие автомобили в Германии отдают совершенно бесплатно (Видео)
05 Последнее выступление эпатажной Зианджы на "Голосе страны" (Видео)
Новости сегодня
16:05 Ким Кардашян засветила пышные формы на пляже
16:04 Роскошный дизайн в квартире, который подойдет для семьи с детьми (Фото)
15:58 Улыбка до ушей: когда на море не получилось поехать, а освежиться надо
15:57 СБУ: Савченко и Рубан отказываются давать показания
15:55 Кавани сравнялся с легендарным форвардом "ПСЖ" по количеству голов в Лиге 1
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Украины подписал закон о защите прав детей
Порошенко подписал закон о защите прав детей
Новости: Адвокат рассказал, когда Савченко пройдет полиграф
Адвокат рассказал, когда Савченко пройдет полиграф
Новости: Прогноз погоды на 17 апреля: Украину накроют грозы, похолодает
Украину накроют грозы, похолодает
Новости: Украину накроют магнитные бури: названы даты
Украину накроют магнитные бури: названы даты
Добавить комментарий
0