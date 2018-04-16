Договор о дружбе с РФ: почему нельзя разрывать

Представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко объяснила, почему нельзя полностью разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент, на брифинге Луценко отметила, что "речь не идет о денонсации Договора в целом", потому что на это есть несколько причин.

В частности, она напомнила о разделе Договора, в котором говорится о международно признанных границах Украины. "Крым - это территория Украины. Неконтролируемые 400 километров - это границы Украины. И мы бы хотели этот раздел оставить в обязательном порядке", - пояснила Луценко.

Кроме того, отметила она, в Договоре есть раздел, где говорится о том, что Украина совместно с Россией должна осуществлять мероприятия, касающиеся Чернобыльской катастрофы. "Это общая ответственность не только Украины и России, но и многих других стран. Поэтому этот раздел Договора денонсировать не нужно", - сказала депутат.

Также, по словам Луценко, в одном из разделов Договора говорится о поддержке и признании языков меньшинств: украинского или русского языка. "Этот раздел Договора обязательно должен остаться. Ведь основанием, если мы разорвем этот раздел Договора, будут дальнейшие притеснение украинского населения в России, украиноязычного и украинского населения в Крыму и так далее", - добавила представитель президента.

Эти разделы Договора о дружбе, объяснила Луценко, остаются для того, чтобы, используя механизм международных судов и международных площадок, Украина могла иметь полное право защищать свои позиции и позиции своих граждан.